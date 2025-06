Le rappeur Silento condamné à 30 ans de prison pour avoir tué son cousin

La star d’Atlanta, dont le tour de haut en 2015 Watch Me (Whip / Nae Nae) a engendré un engouement de la danse virale, a plaidé coupable d’avoir tiré et tué son cousin en 2021.



Silento, le vrai nom Ricky Lamar Hawk, devait être jugé cette semaine pour la mort de Frederick Rooks, mais a conclu un accord de plaidoyer le mercredi 11 juin.



Il a plaidé coupable d’homicide involontaire volontaire, de voies de fait graves, de possession d’armes à feu et de dissimulation une mort, mais a déclaré qu’il était malade mental lorsque les crimes ont été commis.



L’accusation d’homicide involontaire coupable a été rétrogradée d’un décompte de meurtre de malveillance plus sévère dans son acte d’accusation, tandis que les procureurs de Géorgie ont accepté de laisser tomber une autre accusation de meurtre pour crime.



Le juge a condamné Silento à 30 ans de prison à la suite du plaidoyer, avec un crédit accordé pour les quatre années passées en détention provisoire.



Les procureurs affirment que Silento a tourné des tours à plusieurs reprises en février 2021, puis a fui les lieux.



Silento aurait admis avoir tué des recrues lors d’une interview post-arrêt avec les enquêteurs, et les procureurs ont déclaré que les douilles récupérées sur les lieux correspondent à un pistolet trouvé sur le rappeur lorsqu’il a été appréhendé.

Un représentant de Silento a déclaré que lorsqu’il avait été arrêté en 2021, il « souffrait énormément d’une série de maladies de santé mentale ».



Il a reçu un diagnostic de trouble bipolaire sévère en prison, selon les documents judiciaires.