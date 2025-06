Violence : en fuite en France, Ama Baldé visé par un avis de recherche

Les choses se corsent pour Ama Baldé. Le lutteur de Pikine actuellement hors du pays ne peut désormais plus revenir au Sénégalais sans se faire arrêter. L’ordre a été donné de procéder à son arrestation dès qu'il remettra les pieds sur le territoire national. Cette décision fait suite à l'avis de recherche émis par le commissariat de Pikine, après une altercation survenue le 25 mai dernier entre le lutteur et un agent de la police.



Dès le lendemain l'incident, la police de Pikine a émis un avis de cherche contre Ama Baldé. Ce qui devait ainsi être une simple remise de convocation policière c’est transformé, en bras de fer entre le champion de lutte et les forces de l’ordre. Aujourd'hui, la figure emblématique de la lutte sénégalaise est plus que jamais sur la sellette. La Direction de la police de l'air et des frontières a été saisie par la police de Pikine, le procureur informé de la procédure, Ama Baldé visé par un avis de recherche national.



A l’origine de ce problème une arrestation contre «Julo», un neveu d'Ama Baldé, impliqué dans une "affaire de vol aggravé de moto et de chaîne en or, dans un contexte présumé d'association de malfaiteurs". Selon les informations du journal Les Echos, les policiers venus lui apporté une convocation ont découvert sur place, Julo en train de griller du chanvre indien dans le salon entouré de « compagnons visiblement aussi peu soucieux de la loi ». La tentative d'interpellation du jeune homme est selon la version de la police, « violemment interrompue par Ama en personne, qui s'interpose avec colère, refusant que son neveu soit embarqué. Très vite, c'est l'escalade. Le lutteur, rejoint par son frère, Pathé Baldé, s'en serait alors pris physiquement aux agents".



Annoncé en France, le lutteur n'a pas pris l'avion au Sénégal. Mais malgré la diligence de la police de Pikine, indique le quotidien d’information, le champion, son neveu et son frère semblent avoir une longueur d'avance. En saisissant la police des frontières, il en est ressorti que le lutteur n'est pas passé par les frontières aériennes. En clair, Ama Baldé n'a pas pris l'avion au Sénégal. « On soupçonne un détour soit en Gambie, soit en Guinée Bissau » a informé une source judiciaire.