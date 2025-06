Le Président Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Saint-Louis

Le @PR_Diomaye est arrivé à Saint-Louis pour une visite dans le pôle territoire Nord. Accueilli à l’aéroport par le Gouverneur et les autorités locales, il a reçu les honneurs militaires. Une visite placée sous le signe du développement territorial et de la Vision Sénégal 2050. pic.twitter.com/CIqhCdumcL

— Présidence Sénégal (@PR_Senegal) June 12, 2025



Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué jeudi, une visite officielle dans le pôle territoire Nord, avec une étape marquante à Saint-Louis (nord). Accueilli à son arrivée à l’aéroport par le gouverneur de la région et les autorités locales, le chef de l’État a reçu les honneurs militaires, marquant le début d’une séquence dédiée au développement territorial.Cette visite s’inscrit dans le cadre de la Vision Sénégal 2050, un plan stratégique visant à renforcer l’équité régionale et à accélérer les projets structurants. Le Président Diomaye Faye devrait s’entretenir avec les acteurs locaux, visiter des infrastructures clés et annoncer des mesures pour dynamiser l’économie et les services publics dans la zone.Saint-Louis, ville historique et pôle économique du Nord, occupe une place centrale dans cette politique d’aménagement du territoire.