Falsification de cartes consulaires : un réseau de faussaires démantelé à Dakar

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a procédé à l’interpellation de trois individus, dont un de nationalité sénégalaise et deux étrangers, pour « association de malfaiteurs, faux et usage de faux ».



Selon la Police nationale, ces arrestations font suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un réseau de faussaires impliqué dans la fabrication de fausses cartes consulaires de la République de Guinée Conakry. Les investigations menées ont permis d’interpeller les présumés de cette organisation.



Le premier suspect était chargé de délivrer les cartes déjà confectionnées aux requérants. Une carte consulaire établie a été trouvée en sa possession. Ce dernier a dénoncé le deuxième suspect, qui a affirmé que la carte avait été confectionnée par un complice établi à Sacré-Cœur 3, moyennant la somme de 7 000 FCFA.



La poursuite des investigations a conduit à l’interpellation, à Colobane, du troisième suspect. Ce dernier a reconnu être le confectionneur des fausses cartes consulaires de la République de Guinée Conakry.



Soumis à une fouille corporelle, il a été trouvé en possession de dix cartes consulaires déjà confectionnées, qu’il affirme avoir fabriquées dans son bureau situé à Sacré-Cœur 3.



Un transport dans ce bureau a permis de découvrir un arsenal composé de :



• un ordinateur de marque ASUS

• une imprimante de marque EPSON utilisée pour imprimer les fausses cartes

• 214 talons vierges

• 44 cartes d’essai



Les mis en cause ont été conduits au service de police et placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux.