Famille sénégalaise tuée dans un incendie criminel à Denver: 60 chefs d’accusation retenus contre le présumé meurtrier

On en sait un peu plus sur les deux mineurs inculpés comme adultes après l’incendie criminel qui a tué cinq membres d’une même famille sénégalaise à Denver. Le premier se nomme Kevin Bui et tout indique qu’il est un parent de Tanya Bui (23 ans) arrêtée en marge de l’enquête pour détention d’armes et trafic de drogue.



Kevin Bui fait face à un total de 60 chefs d’accusation répartis entre le meurtre au premier degré avec une extrême indifférence, la tentative de meurtre avec une extrême indifférence, le cambriolage, voies de fait armées mortelles, ect, rapporte Libération online.



L’autre jeune homme de 16 ans, Gavin Seymour, fait face à un chef d’accusation de meurtre après délibération.



Pour rappel, cinq (5) ressortissants sénégalais : un homme, sa femme, ses deux enfants et sa cousine sont morts calcinés le 5 août 2020 .