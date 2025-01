Fana, je suis heureux de marcher à tes côtés…(Mor Talla Gaye)

Hier soir, au somptueux Grand Théâtre de Dakar, la scène s'est illuminée pour célébrer l'excellence journalistique. Dans la catégorie Presse en Ligne, trois nominés, une tension palpable, et une annonce attendue avec impatience. Puis, la «ravissante» (propos de la représentante de la Sonatel) Oumy Ndour dévoile successivement les deuxième et troisième places, toutes deux occupées par des hommes. Enfin, le verdict tombe : Fana Cissé de PressAfrik remporte le 1er Grand Prix pour la Presse en Ligne du Gala de la CJRS. Elle a de la chance, je ne vais pas la chambrer cette fois-ci.



Fana, cette récompense consacre ton talent, ta détermination et ton professionnalisme hors pair. Tu as su, à force de persévérance et de sacrifices, surmonter les défis imposés par des conditions de travail souvent difficiles voire contraignantes dans les rédactions sénégalaises. (Je ne trahis pas de secret) Ton flair journalistique, cette capacité rare à détecter des sujets originaux et pertinents, t’a menée jusqu’à ce triomphe.



Malgré les obstacles, tu es restée une battante. Ton engagement, ton sens du sacrifice et ta volonté d'aller de l’avant forcent le respect. Oui, ce prix est le fruit de ton travail acharné, de ton authenticité et d’une positivité qui ne faiblit jamais.



En tant qu’époux, grand frère, ami et confident, je suis fier de toi. Certes, il m’arrive de râler surtout quand ton travail te monopolise et que je me retrouve seul devant la télé ! Mais sache que je suis ton premier supporter. Ton approche «open mind» et moderne du journalisme inspire, et ton éthique irréprochable te distingue.



En ce moment de sacre, je rends grâce à Dieu qui T’a mis sur mon chemin. Je remercie tes parents pour les valeurs nobles qu’ils t’ont inculquées, ton patron Ibrahima Lissa Faye pour sa confiance, ainsi que l’équipe de PressAfrik pour son soutien indéfectible. Un grand merci également aux membres du jury de la CJRS, qui ont su reconnaître ton talent parmi 19 productions de qualité.



Continue de viser haut. Le ciel est ta seule limite. Que d’autres trophées viennent embellir ton armoire déjà bien garnie.



Ce prix n’est qu’un jalon dans une carrière appelée à briller davantage.

Je t’aime, et je suis heureux de marcher à tes côtés. MTG