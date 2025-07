Farba Ngom : bracelet électronique confirmé pour ses frères, une inculpation rejetée pour lui

La Chambre d'accusation a confirmé, ce mercredi, la décision de mise sous bracelet électronique des deux frères de Farba Ngom, soupçonnés d'avoir pris part à des transactions financières suspectes, notamment un virement de 4 milliards FCFA en provenance du Trésor public, en juin 2022.



Les deux frères sont inculpés pour : association de malfaiteurs en bande criminelle organisée, complicité d’escroquerie sur des deniers publics, blanchiment de capitaux, et abus de biens sociaux.



Le parquet avait interjeté appel contre l’ordonnance du juge d’instruction du premier cabinet financier, qui avait préféré le placement sous surveillance électronique à une détention préventive. La Chambre d’accusation a donc confirmé cette mesure, malgré l’appel.



La même chambre s’est également prononcée sur le cas de Farba Ngom, en rejetant l’une des inculpations du maire des Agnams pour association de malfaiteurs en bande organisée.



Dans un autre développement, le magistrat instructeur Idrissa Diarra a ordonné, mardi 22 juillet 2025, une contre-expertise médicale en désignant trois médecins pluridisciplinaires, chargés d’évaluer l’état de santé du député.



Cette décision fait suite au rejet par le juge d’une demande de liberté provisoire, formulée le 10 juillet dernier, malgré une première expertise médicale commandée par la justice concluant que l’état de santé de Farba Ngom était incompatible avec la détention. Le juge a toutefois estimé nécessaire d’obtenir une nouvelle évaluation indépendante.



Le collectif de médecins chargé de la contre-expertise est composé de : Pr Serigne Maguèye Guèye, chef du service d’urologie de l’Hôpital Général Idrissa Pouye, Dr Pape Saliou Mbaye, interne en hépatologie et gastro-entérologie, et Dr Ousmane Dièye, cardiologue.



Leur mission : fournir un avis médical circonstancié sur la capacité de Farba Ngom à vivre en milieu carcéral.



Le maire des Agnams est placé sous mandat de dépôt depuis février 2025. Il est poursuivi pour : blanchiment d’argent, escroquerie sur les deniers publics, et association de malfaiteurs.