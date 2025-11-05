Faux : le Sénégal n’a pas ordonné la non utilisation des ordinateurs portables offerts par les Etats -unis au Pool judiciaire financier (PJF)

Depuis la semaine dernière, une information portant sur un don d’ordinateurs portables des Etats -unis à l'endroit des magistrats du pool judiciaire financier est largement relatée par la presse sénégalaise.
Dans un article publié le 29 octobre 2025, le site d’information Info15.com a titré, “Le Sénégal ordonne la non utilisation de trente ordinateurs offerts par États-Unis au PJF pour suspicion”.
Après vérification sur google lien archivé (1) des mots clés “ordinateurs offerts au PJF par les Etats -unis”, ont a pu trouver des articles publiées par d’autres sites d’information à ce sujet. (1 2 3 4), liens archivés (1, 2, 3, 4).
Par ailleurs leur exploitation a permis de trouver que oui, le don existe vraiment, toutefois contrairement à ce qu’a annoncé Info 15.com, le Sénégal n’a pas ordonné la non utilisation du matériel. En effet, l’ambassade des Etats unis à fait un don de trente (30) ordinateurs au pool judiciaire financier mais, ces ordinateurs selon la ministre de la justice, Yacine Fall, n’ont jamais été utilisé par les bénéficiaires. La Garde des Sceaux a expliqué que les ordinateurs avaient d'abord été analysés par la Direction de la dématérialisation et de l'autonomisation (DDA) de son ministère, laquelle « n'a décelé aucun élément suspect ».
Cependant, a-t-elle ajouté, « ayant reçu des alertes de certaines structures étatiques, notamment la Délégation nationale au renseignement (DNR), les responsables du PJF ont préféré ne pas faire usage de ces machines ».
La réponse de Mme Yacine Fall faisait suite à l'interpellation par question écrite du député Guy Marius Sagna qui l’a d’ailleurs, publié sur sa page Facebook, le 28 octobre 2025.
“Je m'étais inquiété auprès du gouvernement du Sénégal d'un don d'équipements informatiques de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au profit du Pool judiciaire financier (PJF).
Madame la ministre de la justice m'a informé que “ce matériel, réceptionné le 24 juin 2025, a été ausculté par la Direction de la dématérialisation et de l'automatisation (DDA) du ministère de la justice qui n'a décelé aucun élément suspect sur les ordinateurs. Toutefois, ayant reçu des alertes de certaines structures étatiques, notamment la Délégation Nationale au Renseignement (DNR), les responsables du PJF ont préféré de pas faire usage de ces machines”, a-t-il publié.
Dans une publication le 10 juillet 2023, donc trois (3) mois de cela, l’Ambassade des Etats unis au Sénégal, avait annoncé avoir fait don de trente (30) ordinateurs a au PJF, L’Ambassade avait même précisé dans son post que “ces ordinateurs portables seront utilisés par les juges et les procureurs sénégalais pour traiter plus efficacement les crimes financiers, y compris les crimes liés à la drogue”.
“La semaine passée, l'équipe de l'Ambassade des États-Unis à Dakar a fait don de plus de 30 ordinateurs portables au Pôle Judiciaire Financier (PJF), une juridiction spécialisée créée l'année dernière pour enquêter et juger les crimes financiers. Ces ordinateurs portables seront utilisés par les juges et les procureurs sénégalais pour traiter plus efficacement les crimes financiers, y compris les crimes liés à la drogue. Ce don s'inscrit dans le cadre de la coopération permanente des États-Unis avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime. Nous restons déterminés à établir un partenariat avec le Sénégal dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et les délits financiers qui y sont liés, afin de promouvoir la sûreté et la sécurité mutuelles”, lit-on sur la déclaration.
Verdict : Faux, le Sénégal n’a pas ordonné la non utilisation des 30 ordinateurs portables offerts par l’Ambassade des Etats-Unis au Senegal aux magistrats du Pool Judiciaire Financier. Les bénéficiaires ont préféré ne pas utiliser le matériel suite à des alertes de certaines structures étatiques, notamment la Délégation Nationale au Renseignement (DNR).
Cette vérification des faits a été produite par Cécile Sabina Bassène dans le cadre du programme d'incubation de l'Alliance africaine de fact-checking (AFCA). Elle a été réalisée avec le soutien de PesaCheck, l'initiative de vérification des faits de Code for Africa, et avec le soutien financier de l'ambassade de Pologne au Sénégal. Le mentorat de l'AFCA respecte l'indépendance journalistique des chercheurs, en leur offrant l'accès à des techniques et des outils avancés. La prise de décision éditoriale reste du ressort de Pressafrik.Com.
Dans un article publié le 29 octobre 2025, le site d’information Info15.com a titré, “Le Sénégal ordonne la non utilisation de trente ordinateurs offerts par États-Unis au PJF pour suspicion”.
Après vérification sur google lien archivé (1) des mots clés “ordinateurs offerts au PJF par les Etats -unis”, ont a pu trouver des articles publiées par d’autres sites d’information à ce sujet. (1 2 3 4), liens archivés (1, 2, 3, 4).
Par ailleurs leur exploitation a permis de trouver que oui, le don existe vraiment, toutefois contrairement à ce qu’a annoncé Info 15.com, le Sénégal n’a pas ordonné la non utilisation du matériel. En effet, l’ambassade des Etats unis à fait un don de trente (30) ordinateurs au pool judiciaire financier mais, ces ordinateurs selon la ministre de la justice, Yacine Fall, n’ont jamais été utilisé par les bénéficiaires. La Garde des Sceaux a expliqué que les ordinateurs avaient d'abord été analysés par la Direction de la dématérialisation et de l'autonomisation (DDA) de son ministère, laquelle « n'a décelé aucun élément suspect ».
Cependant, a-t-elle ajouté, « ayant reçu des alertes de certaines structures étatiques, notamment la Délégation nationale au renseignement (DNR), les responsables du PJF ont préféré ne pas faire usage de ces machines ».
La réponse de Mme Yacine Fall faisait suite à l'interpellation par question écrite du député Guy Marius Sagna qui l’a d’ailleurs, publié sur sa page Facebook, le 28 octobre 2025.
“Je m'étais inquiété auprès du gouvernement du Sénégal d'un don d'équipements informatiques de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au profit du Pool judiciaire financier (PJF).
Madame la ministre de la justice m'a informé que “ce matériel, réceptionné le 24 juin 2025, a été ausculté par la Direction de la dématérialisation et de l'automatisation (DDA) du ministère de la justice qui n'a décelé aucun élément suspect sur les ordinateurs. Toutefois, ayant reçu des alertes de certaines structures étatiques, notamment la Délégation Nationale au Renseignement (DNR), les responsables du PJF ont préféré de pas faire usage de ces machines”, a-t-il publié.
Dans une publication le 10 juillet 2023, donc trois (3) mois de cela, l’Ambassade des Etats unis au Sénégal, avait annoncé avoir fait don de trente (30) ordinateurs a au PJF, L’Ambassade avait même précisé dans son post que “ces ordinateurs portables seront utilisés par les juges et les procureurs sénégalais pour traiter plus efficacement les crimes financiers, y compris les crimes liés à la drogue”.
“La semaine passée, l'équipe de l'Ambassade des États-Unis à Dakar a fait don de plus de 30 ordinateurs portables au Pôle Judiciaire Financier (PJF), une juridiction spécialisée créée l'année dernière pour enquêter et juger les crimes financiers. Ces ordinateurs portables seront utilisés par les juges et les procureurs sénégalais pour traiter plus efficacement les crimes financiers, y compris les crimes liés à la drogue. Ce don s'inscrit dans le cadre de la coopération permanente des États-Unis avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime. Nous restons déterminés à établir un partenariat avec le Sénégal dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et les délits financiers qui y sont liés, afin de promouvoir la sûreté et la sécurité mutuelles”, lit-on sur la déclaration.
Verdict : Faux, le Sénégal n’a pas ordonné la non utilisation des 30 ordinateurs portables offerts par l’Ambassade des Etats-Unis au Senegal aux magistrats du Pool Judiciaire Financier. Les bénéficiaires ont préféré ne pas utiliser le matériel suite à des alertes de certaines structures étatiques, notamment la Délégation Nationale au Renseignement (DNR).
Cette vérification des faits a été produite par Cécile Sabina Bassène dans le cadre du programme d'incubation de l'Alliance africaine de fact-checking (AFCA). Elle a été réalisée avec le soutien de PesaCheck, l'initiative de vérification des faits de Code for Africa, et avec le soutien financier de l'ambassade de Pologne au Sénégal. Le mentorat de l'AFCA respecte l'indépendance journalistique des chercheurs, en leur offrant l'accès à des techniques et des outils avancés. La prise de décision éditoriale reste du ressort de Pressafrik.Com.
Autres articles
-
Assemblée nationale : début des travaux de la Commission des Finances pour l’examen du Projet de Loi de Finances 2026
-
New York : Le nouveau maire Zohran Mamdani rend hommage aux chauffeurs de taxis sénégalais
-
Détentions de Farba Ngom et Moustapha Diop: Le Cabinet Vey et Associés mandate mission indépendante internationale au Sénégal
-
Coopération sino-sénégalaise : le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit le PDG du groupe chinois CGCOC
-
Affaire des 10 milliards FCFA impliquant Amadou Sall : les premières auditions au fond prévues les 18 et 19 novembre