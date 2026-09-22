Féminicide à Vélingara : l'enquête de la gendarmerie a désigné l'époux comme le meurtrier présumé de Fatoumata Baldé

Rebondissement dans l’affaire Fatoumata Baldé, dont le corps a été découvert il y a une semaine à Sangharé Coly (Vélingara/ Sud. L'enquête de la gendarmerie a révélé que des différends conjugaux liés à des problèmes de fertilité ont constitué le mobile présumé du meurtre.



Selon les informations du quotidien L’Observateur, l'impossibilité pour la victime d'avoir d'autres enfants après trois césariennes avait ravivé les tensions avec son époux, un enseignant arabisant de 45 ans ayant pris une seconde épouse. La même source rapporte que la jeune femme se sentait délaissée et maltraitée au sein du foyer. Elle avait multiplié les démarches auprès des notables locaux avant de saisir directement les forces de défense et de sécurité, qui avaient convoqué son conjoint. Le soir du drame, alors qu'elle s'était endormie aux côtés de sa fille après son tour conjugal, son mari s'est introduit dans la pièce pour lui porter un violent coup à la nuque à l'aide d'un objet contondant.



Après les faits, le suspect n'a pas pris la fuite et a été surpris par les enquêteurs en train de faire les cent pas dans le domicile familial. Interpellé puis temporairement libéré pour assister aux obsèques, l'enseignant a été arrêté à nouveau à l'issue de l'enterrement. Le mis en cause a été déféré au parquet de Kolda, puis placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de correction pour meurtre sur conjoint.