Délinquance sur les réseaux sociaux : le TikToker « Fallou.d’amour » et son complice déférés au parquet

Le commissariat de Biscuiterie a déféré au parquet le nommé Fallou T., âgé de 19 ans et connu sous le pseudonyme « Fallou.d’amour », ainsi que son acolyte mineur Mamadou Y. L., âgé de 16 ans. Le principal suspect s'est illustré sur le réseau social TikTok en multipliant les injures envers les forces de l'ordre et en exhibant les convocations de la police comme des trophées.



Face aux enquêteurs, le jeune homme a reconnu être l'auteur des séquences vidéo publiées en ligne, affirmant qu'il voulait se faire un nom dans le milieu du banditisme. Il a été mis en cause pour association de malfaiteurs, vols multiples en réunion commis de nuit avec usage d’armes blanches, coups et blessures volontaires, outrage à agent, discrédit sur l’institution policière et injures publiques.



Bien que le mis en cause ait contesté sa participation aux agressions armées lors de son interrogatoire, deux victimes l'ont formellement identifié, d'après les informations rapportées par le quotidien Libération.