Répression des manifestations de 2021-2024 : la Section de recherches de Dakar ouvre la voie à des poursuites pour « crime contre l'humanité »

Du nouveau dans le dossier des évènements de 2021-2024. La Section de recherches (SR) de Dakar a achevé sa vaste enquête portant sur les événements survenus au Sénégal entre 2021 et 2024, rapporte « Libération ». Le Parquet a ouvert une information judiciaire pour « crime contre l'humanité par actes de torture ou traitements inhumains, cruels et dégradants », confiant le dossier aux juges d'instruction des 1er et 2e cabinets.



Dans le cadre de cette procédure, l'agent d'assistance à la sécurité (ASP) Ibrahima D., en service au commissariat de Bargny au moment des faits et soupçonné d’avoir mortellement heurté un manifestant, a été interpellé et a fait l’objet d’un retour de parquet. Les suspects Djibril Gaye, Amadou Guindo Traoré, Djibril Diao et Amadou Cissé, dit « Kabakrou », poursuivis dans le volet relatif aux violences exercées sur l'activiste Pape Abdoulaye Touré, ont également été présentés au procureur.



Ces développements judiciaires ont été révélés par le quotidien Libération, qui précise que d'autres arrestations sont annoncées dans les prochains jours pour boucler l'ensemble des volets de ce dossier.