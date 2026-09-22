« diffamation envers les armées »: le juge du 3e cabinet s'est saisi du dossier Caporal Fall

Le Parquet a ouvert une information judiciaire contre l'ancien caporal de l'armée de terre Ousseynou Fall et a confié l'instruction du dossier au juge du 3ème cabinet d'instruction de Dakar.
L'ancien militaire a été interpellé par les éléments de la Section de recherches (SR) de la gendarmerie nationale à la suite de la resurgissement sur les réseaux sociaux d'une séquence vidéo enregistrée en 2022. Selon les informations publiées par le quotidien Libération, le mis en cause a été formellement poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles » et « diffamation envers les armées ».
L'ancien militaire a été interpellé par les éléments de la Section de recherches (SR) de la gendarmerie nationale à la suite de la resurgissement sur les réseaux sociaux d'une séquence vidéo enregistrée en 2022. Selon les informations publiées par le quotidien Libération, le mis en cause a été formellement poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles » et « diffamation envers les armées ».
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