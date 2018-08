Femme battue à Touba : la famille de Bara Sow parle de légitime défense et accuse...

Arrêté et placé sous mandat de dépôt depuis mardi 31 juillet, pour avoir battu son épouse Coumba Diop, Bara Sow doit être jugé le 9 août 2018.



En attendant, sa famille prépare une version crédible pour assurer sa defense et lui éviter la prison. C'est la nièce de celui que les médias sociaux ont fini de décrire comme un monstre, qui est montée au créneau pour expliquer leur version des faits... Sans jamais défendre la barbarie de son oncle. "Il est vrai que Bara Sow a battu Coumba Diop. Mais il faut dire que les deux se battaient et que la dame s'est agrippée à ses parties intimes, menaçant de les couper", a-t-elle confié à nos confrères de la Rfm.



Selon toujours la dame, la victime était d'un caractère très difficile dans son ménage et ne s'entendait ni avec son mari ni avec sa belle-famille.