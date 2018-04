Femme kamikaze au Mali : La ligne rouge a été franchie

Un pas de plus vers les ténèbres, pour les terroristes du nord Mali. Non content de multiplier les orphelins au gré de leurs crimes, ils n’ont pas hésité à franchir la ligne rouge.



Cette bande de voyous analphabètes et sanguinaires du Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimin a cru faire un« coup » le 14 avril en attaquant le grand camp MINUSMA-BARKHANE de Tombouctou. Mais ceux qui se prennent pour des chefs de guerre ont encore une fois fait preuve d’amateurisme en croyant qu’une poignée de personnes pourrait créer le chaos dans une base ou stationnent plusieurs centaines de soldats.



« C’est moins la stupidité de ces barbares du JNIM ou d’Al Furqan qui surprend que leur manque de courage. A l’image d’autres pays peuplés de barbares comme lui, Iyad ag Ghaly n’hésite dorénavant plus à semer la terreur en se servant des femmes. Aurait-il moins de courage qu’elles ? »



La femme malienne, héritière de la Princesse Tin Hinan pilier de toute famille est le symbole de la douceur, de l’amour, de la paix.Alors qu’elles occupent de plus en plus le devant de la scène en s’investissant dans des actions sociales et humanitaires, comment imaginer que les femmes maliennes puissent être utilisées dans des actes de guerre.Iyad ag Ghaly avait déjà perdu la tête… il est maintenant devenu fou.



Cet acte impensable de Tombouctou nous rappelle que l’asservissement djihadiste est désormais introduit au Mali et nous touche directement. Soyons vigilantes mes sœurs ! Notre devoir est de s’yopposer en le dénonçant, en dénonçant l’influence néfaste des barbares sanguinaires du JNIM.Luttonsde toutes nos forces contre toutes les formes de radicalisation !