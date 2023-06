Fermeture des campus sociaux : la direction du COUD annonce que l’accès aux lieux est interdit

Après la fermeture du centre des œuvres universitaires de Dakar, la direction du COUD annonce que l’accès dans les campus sociaux de l'UCAD est interdit jusqu’à nouvel ordre.





« Faisant suite à la décision de fermeture des campus sociaux à la date du 2 juin 2023, la direction du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) porte à la connaissance des étudiants et des usagers que l’accès aux lieux est interdit jusqu’à nouvel ordre », indique le COUD dans un communiqué.



La direction du COUD a pris « toutes les dispositions nécessaires pour la conservation et la sécurité des biens appartenant aux étudiants et aux acteurs économiques », peut-on lire dans le communiqué.



Pour rappel, la direction du COUD a fermé les campus sociaux de l’Université Cheikh Anta Diop pour mesure sécuritaire suite aux casses et destructions massives des locaux, restaurants et amphithéâtres, intervenues après le verdict du procès Ousmane Sonko-Adji Sarr.