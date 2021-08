Fermeture état Civil de Thiès: Pastef accuse, la ville dément et invoque une opération de désinfection

Devant la montée en puissance des cas de contamination à la Covid-19 par la voie communautaire, la ville de Thiès a revu le fonctionnement de l'état civil.



Selon « L’As », le Pastef a fait établir un constat d’huissier par le responsable Birame Soulèye Diop qui estime que cela relève d’un « procédé douteux et cavalier du maire, pour empêcher des milliers de Thièssois de procéder aux déclarations de naissance ou des certificats de non-inscription, obligatoires pour engager une procédure de « jugement » ( déclaration tardive de naissance) auprès du tribunal ».



« Le constat d’huissier note qu’aucun usager ne peut bénéficier des services de l’état civil, alors que les urgences sont grandes, notamment pour ceux qui doivent passer les différents examens et concours, ou encore les électeurs désireux de s’inscrire sur les listes. Et aucune mesure écrite n’est affichée devant la mairie », note le responsable de Pastef.



Pour Dénéba Sall Officier d’état civil, coordonnateur des Officiers d’état civil de la ville de Thiès, « c’est une opération de désinfection sur ces lieux, car le service reçoit plus de monde au niveau de la mairie et venant de tous les coins du pays. C’est pourquoi, avec la férocité de cette troisième vague, l’administration municipale a pris un dispositif de prévention avec en renfort des thermo-flashs, du matériel de désinfection ».



Selon l’officier d’état civil, malgré toutes les mesures prises, il y a beaucoup de manquements de la part des usagers. A l’en croire, les Officiers d’état civil ont fait constat, en même temps que le Directeur de cabinet du maire et les services techniques, et c’est sur la base des informations qu’ils ont fournies au Maire Talla Sylla, qu’il a pris la décision allant dans le sens d’assurer un service minimum.



D’après lui, la seule préoccupation du Maire est de faire en sorte que personne n’apporte le virus au niveau de l’état civil et qu’aucun usager ne soit infecté à la Covid-19.



Il indique que l’état civil n’a jamais été totalement fermé. « Une partie des agents est là tous les jours pour assurer ce service minimum et sur ce plan, toutes les urgences soient gérées tous les jours, à travers deux guichets », dit-il.