Fête de l’Assomption : le message du président Diomaye à la communauté Catholique

La Communauté Catholique célèbre ce mercredi 15 août la fête de l’Assomption commémorant ainsi la vie terrestre de la Vierge Marie, Mère du Seigneur et son élévation au ciel ». À cet effet, le chef de l’Etat a adressé ses vœux à la Communauté.« En ce jour de l’Assomption, je souhaite à toute la communauté catholique du Sénégal une fête pleine de paix, de foi et d'unité. Que cette célébration soit un moment de recueillement et de bénédictions pour tous. Bonne fête à vous », lit-on sur la publication dans son compte X.