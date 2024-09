Fête nationale de la Catologne : un évènement servant à rapprocher les peuples sénégalais et catalans

Le 11 septembre de chaque année marque la fête nationale de la Catalogne. Elle sera fêtée cette année à Dakar dans le but de rapprocher les peuples sénégalais et catalan. Le gouvernent catalan, comme l’a laissé entendre Xavier Calderon Raya à l’agence de presse sénégalaise (APS), est « de rapprocher les peuples sénégalais et catalan ».



« On voudrait, à travers cette célébration, être un pont et rapprocher notre société à la société dakaroise, mais aussi sénégalaise et expliquer un peu qui sommes nous », a ajouté monsieur Raya. En prélude à la célébration du 11 septembre, il a été organisé une exposition au musée Théodore Monod à Dakar, en plus d'une exposition de trente (30 ) photographies catalanes une dégustation gastronomique catalano-sénégalaise.