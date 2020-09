Fin de la première phase des travaux du Dialogue politique : 23 points d’accords, 2 désaccords et 5 questions en suspens

La commission politique du Dialogue national a bouclé mercredi la première phase de ses travaux avec à la clef 23 points d’accords, 2 points de désaccords et 5 questions en suspens. Tout sera synthétisé dans un rapport définitif mercredi prochain avant d’être transmis au président de la République, Macky Sall.



Les questions ayant fait l’objet de consensus seront déposées à l’Assemblée nationale, selon des informations de L’AS. Il s’agit entre autres de l’élection au suffrage universel direct de maires et de présidents de conseil départemental, tête de liste majoritaire, de l’harmonisation pour pourcentage de la répartition des sièges des élections départementales avec les élections municipales…



Pour ce qui est des points de désaccords, il faut relever la question du cumul de mandats de la fonction de chef de l’Etat et chef de parti. Sur ce point, la majorité s’est montrée intransigeante et estime qu’il est non négociable. L’autre question qui devrait être tranchée par le président de la République, c’est le statut de l’opposition et de son chef.



S’agissant des questions qui restent en suspens, il y a le bulletin unique, le parrainage à la présidentielle, la caution, les autorités en charge des élections et le rôle de la justice dans le processus électoral.