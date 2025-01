Fin de mandat du Conseil National de la Jeunesse du Sénégal : le ministère de tutelle interpellé dans une lettre

Lettre ouverte

Madame le Ministre,

Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture



Objet : Situation du Conseil National de la Jeunesse du Sénégal



Madame le Ministre,



À travers cette lettre ouverte, il m'apparaît essentiel d'attirer votre attention sur la situation préoccupante du Conseil National de la Jeunesse du Sénégal (CNJS), une institution importante pour l'encadrement et la promotion des jeunes au sein de notre pays. Le CNJS, qui regroupe environs dix-sept mille associations et mouvements nationaux de jeunesse, constitue une plateforme apolitique présente dans toutes les collectivités territoriales. Sa mission vise à impulser une dynamique de développement socio-économique, en intégrant les préoccupations et aspirations des jeunes Sénégalais.



Il convient de rappeler que l'équipe actuelle du CNJS a été élue pour un mandat de trois ans, période qui s'est initialement étendue de 2016 à 2019. À ce jour, cette instance demeure en fonction depuis près de neuf ans sans renouvellement, une situation qui constitue une violation manifeste des textes régissant notre organisation. Il est impératif que votre ministère reconnaisse l'importance de ce cadre fédérateur des organisations de jeunesse, au lieu de minimiser son rôle au détriment des intérêts de la jeunesse nationale.



Le choix du dernier représentant du CNJS au CNRA illustre, de manière flagrante, une méconnaissance des mécanismes de fonctionnement de notre institution. Aucune association, qu'elle soit affiliée à votre camp politique ou non, ne peut légalement revendiquer la représentation de la jeunesse sénégalaise. Par conséquent, il est de votre responsabilité, Madame le Ministre, de déclencher le processus de renouvellement démocratique des instances du CNJS, en concertation avec les parties prenantes.



Je souhaite également rappeler l'exemple de votre homologue du Burkina Faso, qui a récemment pris des mesures courageuses en suspendant le Conseil National de la Jeunesse de son pays, afin de permettre la tenue d'élections démocratiques. Une telle initiative témoigne de la volonté de renforcer les instances de jeunesse, et pourrait servir de modèle pour notre propre pays.



Madame le Ministre, un CNJS fort et légitime pourrait s'avérer être un atout précieux pour la mise en œuvre efficace de votre politique de jeunesse. Il est donc crucial d'agir rapidement pour garantir un renouvellement qui non seulement respecte les textes en vigueur, mais qui également redynamise l'engagement des jeunes dans le développement national.



Je vous prie de croire, Madame le Ministre, en l'assurance de ma haute considération.



Bassirou Samb

Président du Conseil de la Jeunesse de l'Arrondissement des Parcelles Assainies

Membre du Comité Exécutif du CNJS