Finale Coupe du Sénégal : les amateurs de foot local n’ont pas vu l’ombre de billet de stade, les responsables du régime en place accusés de les confisquer pour leurs militants

La finale de la Coupe du Sénégal qui a été programmée pour lame samedi 26 août 2023 a été décalée à ce dimanche 27 pour permettre au président de la République d’assister à la fête au Stade Abdoulaye Wade. Ce changement de dernière minute a chamboulé toute l’organisation et surtout la vente et la distribution des billets.



Depuis 72 heures, supporters des deux équipes qui doivent disputer la finale, Jaraaf et Stade de Mbour, courent derrière le précieux visa qui doit les permettre d’entrer dans ce nouvel antre pour suivre le match. Mais beaucoup d’entre eux n’arrivent pas à voir ne serait-ce que l’ombre d’un billet dans les points de vente habituels de la Fédération sénégalaise de football.



Un haut responsable du football sénégalais a confié à PressAfrik qu’un ministre de la République s’est octroyé à lui seul 33 mille billets pour les distribuer à des responsables du parti au pouvoir. Ces derniers sont chargés de les redistribuer à leurs militants pour accueillir et acclamer le chef de l’Etat au Stade Abdoulaye Wade. Du coup, chacun des deux clubs finalistes n’a eu droit qu’à 6 mille billets à donner à ses supporters et officiels.



Eviter la « Sonkorisation » et les huées contre le Président

D’après d’autres sources qui s’activent dans le football local, le gouvernement a pris les devant pour éviter que le nouveau phénomène remarqué ces derniers jours dans les stades du pays où se jouent les matchs de Navétanes n’envahisse le Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en présence du Président Macky Sall. En effet de Guédiawaye à Mboro en passant par les Parcelles Assainies, les gradins vibrent au rythme de « Sonko Nameunala (Sonko tu nous manques en Wolof) ».



Le Jaraaf mène par 2 à 1 depuis la première mi-temps. Le Premier ministre Amadou Ba est venu représenter le chef de l'Etat. Au moment où ces lignes sont écrites, il reste 20 minutes à jouer;