Finale Cup-Angleterre: Mendy et Chelsea rejoignent Liverpool en éliminant Crystal Palace

Mendy fera face à Mané en finale de Cup d’Angleterre. Chelsea a dominé son voisin, Crystal Palace, au terme d’une demi-finale longtemps ennuyeuse à Wembley, pour rejoindre Liverpool (2-0) en finale de la FA Cup.



Quelques semaines après la finale de Coupe de la Ligue anglaise remportée aux tirs au but par les Reds, les deux équipes vont s'offrir une revanche qui vaudra le coup d'oeil. Ruben Loftus-Cheek et Mason Mount ont sorti leurs coéquipiers de leur torpeur en seconde période, après avoir longtemps manqué d’imagination et d’intensité, souligne Eurosport.