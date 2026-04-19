Fiscalité locale : le projet Gender Equity mise sur le leadership des femmes élues

Dans un contexte où la gouvernance locale cherche à devenir plus inclusive, le projet Gender Equity s’impose comme une initiative ambitieuse visant à renforcer les capacités des femmes élues au sein des collectivités territoriales. Au cœur de cette démarche : la fiscalité locale, considérée comme un levier essentiel pour un développement équitable et durable.



Porté par des acteurs engagés en faveur de l’égalité, ce programme ambitionne de rendre le système fiscal plus juste et accessible, tout en outillant les femmes pour jouer un rôle actif dans les processus de décision. L’objectif est clair : permettre à ces élues de mieux comprendre les mécanismes fiscaux et de mener des plaidoyers efficaces en faveur de politiques publiques plus inclusives.



Lors d’une rencontre récente, les participantes ont travaillé à l’élaboration de plans d’action concrets destinés à appuyer leurs futures initiatives au niveau local. Une étape jugée déterminante pour structurer leurs interventions et influencer les politiques fiscales dans leurs territoires respectifs.



« L'objectif de cette rencontre, c'est de renforcer les capacités des femmes sur la fiscalité de base. Elles ont constitué des plans d'action pour préparer un plaidoyer efficace au niveau des collectivités territoriales », a expliqué Awa Penda Ndiaye, cheffe de projet Gender Equality.



Elle s’est par ailleurs dite impressionnée par le niveau de maîtrise technique des participantes. « J'ai été épatée par la qualité technique des femmes du réseau. Ce sont des femmes qui connaissent leur métier, leur rôle, et surtout l’importance de la fiscalité locale dans le financement des services au niveau de la localité », a-t-elle souligné.



Selon elle, les enjeux sont d’autant plus cruciaux que les femmes occupent une place prépondérante dans le secteur informel, souvent confronté à des défis spécifiques. « Elles savent pertinemment que les femmes représentent un enjeu majeur (…) et qu’il existe de nombreuses problématiques qui leur sont liées », a-t-elle ajouté.



Au-delà de la formation, les initiateurs du projet entendent inscrire leur action dans la durée. Une collaboration est envisagée avec la direction de la promotion de la bonne gouvernance ainsi qu’avec la direction générale des impôts, afin de développer des outils de plaidoyer efficaces et de les diffuser à l’échelle nationale.



« Maintenant, le travail ne s’arrête pas là. (…) Il s’agira de voir comment constituer des outils de plaidoyer efficaces, les disséminer et sensibiliser davantage les collectivités locales », a conclu Awa Penda Ndiaye.



Avec ce projet, les femmes élues se positionnent ainsi comme des actrices clés de la transformation des politiques fiscales locales, ouvrant la voie à une gouvernance plus équitable et représentative.

