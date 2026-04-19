Thiès : Doudou Gnagna Diop plaide pour la promotion du tourisme à travers la valorisation des produits locaux

Doudou Gnagna Diop, président du conseil d’administration de la Société d’aménagement de la Petite Côte (SAPCO), a plaidé, le 18 avril 2026, à Thiès (est), pour la promotion du tourisme à travers la valorisation des produits locaux, lors d’un panel réunissant des acteurs du secteur autour du thème « Produits locaux et tourisme ». Doudou Gnagna Diop a déclaré que les grandes destinations touristiques mettent toujours en avant leurs produits locaux pour attirer les visiteurs.



D'après l'Agence de Presse Sénégalaise, il a aussi souligné que la découverte de produits spécifiques constitue une motivation importante pour les touristes. « Le Sénégal doit s’engager dans la promotion du tourisme [à travers] nos produits locaux, en changeant de paradigme par la considération des spécificités des différentes localités », a préconisé M. Diop.



À cet effet, il a invité le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, les services et les acteurs en charge du secteur touristique à repenser leur stratégie qui selon lui, doivent mettre le focus sur les spécificités des populations en termes de culture, de musique, de production artistique, de cuisine.



« Si nous voulons vendre la destination de nos localités comme Koussanar, Taïba, par exemple, sans montrer ce qui fait la spécificité de ces localités, ce qui fait la fierté de leurs populations, ce tourisme ne pourra pas perdurer », a prévenu M. Diop.

