Création du RESCOP : les spécialistes de la commande publique se structurent

Plus de 500 professionnels de la commande publique se sont réunis lors d’une assemblée générale constitutive marquant la naissance officielle d’un nouveau réseau : Réseau sénégalais des spécialistes de la commande publique (RESCOP). Cette initiative vise à fédérer les acteurs du secteur autour de leurs préoccupations communes et à promouvoir un métier encore peu visible, malgré son rôle central dans la réalisation des projets publics.



Au cœur des échanges, les participants ont abordé les nombreuses problématiques liées à la commande publique ainsi qu’aux défis spécifiques rencontrés par les spécialistes du domaine. Cette rencontre a permis de poser les bases d’une organisation structurée, déterminée à porter la voix de ses membres et à impulser des actions concrètes.



« Avant le RESCOP, il n’y avait pas de structure capable de fédérer l’ensemble des spécialistes. Aujourd’hui, ce réseau vient combler ce vide », a expliqué El Badara Ndiaye, membre du collectif. Selon lui, l’objectif est double : créer un espace d’échange sur les enjeux du secteur et valoriser un métier souvent exercé dans l’ombre.



Derrière de nombreuses infrastructures et réalisations visibles se cache le travail rigoureux de ces experts. « Nous sommes nombreux à contribuer à ces projets sans être identifiés. Pourtant, notre rôle est essentiel et mérite d’être mieux reconnu », a-t-il ajouté.



Le RESCOP entend ainsi mettre en lumière ces professionnels, renforcer les synergies entre eux et mener plusieurs actions en faveur de la reconnaissance et du développement de leur métier.

