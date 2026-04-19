Souveraineté du Sénégal : Guy Marius Sagna appelle à la création de «Comités de Défense de la Révolution»

Le député Guy Marius Sagna, très proche d’Ousmane Sonko, a appelé «les patriotes» du Sénégal à la création de «Comités de Défense de la Révolution». Ces structures auraient pour but de maintenir un rapport de force favorable face aux « traîtres de l’intérieur » et aux tentatives de sabotage venues de l’appareil d’État.



«La situation exige aussi de nous d'être aux côtés du peuple sénégalais, à son écoute et à son service exclusif. D'organiser ce peuple en Comités de Défense de la Révolution contre les traîtres de l'intérieur du parti et contre les traîtres de l'intérieur du pays car c'est ce peuple qui détermine le rapport de force dont nous avons besoin pour avancer», a écrit le député, sur ses réseaux sociaux.



Il appelle les «Patriotes» aussi à être «attentifs aux saboteurs du camp néocolonial qui sont dans l'appareil d'Etat, à anticiper leurs actes de sabotage et à prendre les bonnes mesures après l'exécution de leur sabotage».



Cette prise de position de Guy Marius Sagna s’inscrit dans un contexte politique au Sénégal, où de nombreux militants du Pastef (pouvoir) accusent le Président Diomaye d’avoir «trahi et renié» ses engagements. Le Premier ministre Ousmane Sonko a même admis «une cohabitation douce» au sein de l’exécutif.