Fonction publique : Olivier Boucal dévoile les réformes majeures et les perspectives 2026

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Olivier Boucal, a présenté un plan détaillé des grandes réalisations de 2024-2025 de son département et a dévoilé des perspectives ambitieuses pour 2026 devant les Commissaires. Il a mis en exergue l’importance de la qualité de l’administration et du climat social comme moteurs de la performance nationale.



Le ministre a abordé les défis majeurs avant de détailler une série d'actions clés et de réformes structurantes.



Le ministre Boucal a répondu aux interpellations en détaillant les engagements pris par le Gouvernement. ​Pour mettre fin à la disparité des avantages statutaires avec les fonctionnaires, l'État a engagé en 2024 la stabilisation de deux projets de textes majeurs : le décret n° 74-347 sur le régime des agents non fonctionnaires et le décret n° 2006-392 sur le statut du Cadre de l'Enseignement. Ces textes visent à résorber les injustices constatées.



​Le Sénégal respecte déjà le cadre légal international en réservant 15% des postes aux personnes handicapées. Si l'anonymat des concours rend l'application difficile, le Ministre a rappelé que les recrutements sur titre et la plateforme dédiée permettent d'identifier et de classer ces candidats.



​Réforme des Recrutements : Après avoir limité les recrutements à l'éducation (2 000 enseignants, 500 pour le supérieur, 200 pour le professionnel), le Ministre a annoncé la préparation d'une loi sur l'accès à la Fonction publique et une loi sur les appels à candidatures pour garantir la transparence ("JUB JUBBAL JUBBANTI"). De plus, des tests d'aptitude seront introduits pour les postes hors concours.



​Audit et Maîtrise des Effectifs : Un audit général de la Fonction publique est en cours pour disposer de données fiables pour les orientations futures des recrutements. Un audit biométrique sera également effectué pour identifier les agents fictifs potentiels.



Avancées sociales et équité pour les fonctionnaires

​Plusieurs sujets sociaux ont été abordés, avec des clarifications importantes. Suite à l'évaluation du dispositif actuel, une fonctionnalité de géolocalisation sera intégrée prochainement pour renforcer l'efficacité du système de pointage.



​L’État œuvre à la structuration en syndicats des travailleurs du secteur informel pour leur permettre un enrôlement et la fixation de cotisations ouvrant droit aux prestations sociales.



​Le ministre a rappelé que la pension demeure due aux enfants même après le décès de la veuve, les situations de privation résultant souvent d'une méconnaissance des procédures.



​Le taux de femmes dans l'Administration est de 24%, avec seulement 8% dans la hiérarchie A. Pour corriger cela, l'Académie "Ndatté Yalla" (Académie de leadership féminin, créée en 2024) vise à accompagner et former les femmes pour l'accès aux hautes responsabilités.

​

Les précisions du ministre des Finances et du Budget

​Intervenant à son tour, le ministre des Finances et du Budget a clarifié des points cruciaux : Révision du Code Général des Impôts (CGI) : Face à l’iniquité de l’imposition des rappels des enseignants, le CGI a été révisé en 2021 pour permettre un étalement de l'imposition, éliminant la pénalisation injuste.



Le processus de généralisation de l’indemnité de logement pour les fonctionnaires est très avancé. Le projet de décret a suivi l'ensemble du circuit de validation, les dispositions budgétaires sont arrêtées et seules les signatures finales sont attendues pour le déclenchement des paiements.



​La révision du système est un engagement des autorités. Toutefois, en raison de ses implications financières, elle nécessite des études approfondies. Un aboutissement est attendu avec une proposition durant l’année 2026.

