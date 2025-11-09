Fonction publique : le budget 2026 arrêté à 11, 678 milliards de F Cfa, soit une baisse de 10,75%

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public devra composer avec un budget réduit pour l'année 2026. Adopté samedi 8 novembre 2025 par les commissions de l'Assemblée nationale, le budget s'établit à 11 678 089 336 F CFA, contre 13 086 093 554 F CFA en 2025. Cette diminution de 1 408 004 218 F CFA représente une baisse significative de 10,75 % par rapport à l'exercice précédent.



Cette contraction budgétaire s'inscrit délibérément dans le cadre de la politique de rationalisation des dépenses publiques voulue par le gouvernement. À travers ce budget resserré, le ministère réaffirme son engagement "à poursuivre les réformes structurelles tout en visant une gestion plus efficiente des ressources de l'État". Le défi consiste à maintenir les priorités gouvernementales dans un contexte financier moins favorable.



Cinq programmes stratégiques préservés



Malgré la baisse globale des crédits, l'architecture du budget conserve ses cinq programmes fondamentaux. Le "Programme Fonction publique" et le "Programme Renouveau du Service public" constitueront les piliers de la modernisation administrative. Le "Programme Gouvernance du Marché du Travail" et le "Programme Protection sociale des travailleurs" porteront la dimension sociale des politiques ministérielles. Enfin, le "Programme Pilotage, Gestion et Coordination administrative" assurera le fonctionnement interne de l'institution.



La réussite de ce budget contraint reposera sur la capacité du ministère à optimiser chaque ligne budgétaire. La digitalisation des services publics et le renforcement du pacte social figurent parmi les priorités affirmées qui devront être préservées malgré la réduction des moyens.



