Fonds Force COVID-19: Pr Moussa Seydi, Pr Daouda Ndiaye, Dr Mamadou Ndiaye auditionnés par la Dic

L'enquête ouverte sur les Fonds Force Covid-19 alloués au ministère de la Santé vient d'être bouclée. Les enquêteurs avaient transmis huit dossiers au parquet, mardi dernier. Outre le Directeur de l'administration générale et de l'équipement (Dage) du ministère, les Professeurs Moussa Seydi et Daouda Ndiaye ont été auditionnés par la Division des investigations criminelles (Dic), révèle Les Echos dans sa livraison du jour.



Selon le journal, l'enquête ouverte au ministère de la Santé et de l'Action sociale concernant les Fonds Force Covid-19 a été clôturée par la Dic. Au cours de l'enquête, Ousseynou Ngom, Directeur de l'Administration générale et de l'équipement dudit ministère, a été entendu sur sa gestion.





Après s'être expliqué sur les fonds qu'il a personnellement gérés, il a précisé qu'une bonne partie a été répartie entre les services, hôpitaux et régions médicales. Ces structures ont respectivement géré leurs fonds, de façon autonome, selon Ousseynou Ngom.





Huit (8) personnes dépendant du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui ont géré ces structures ont été auditionnées, à savoir Moussa Same Daff (Directeur de l'hôpital Dalal Jamm), Cheikh Tacko Diop (Directeur du Centre hospitalier de Fann), Mamadou Ndiaye (directeur de la Prévention), Moussa Seydi (Chef de Service des Maladies infectieuses et tropicales), Professeur Daouda Ndiaye (Chef de l'Unité de Parasitologie Mycologie), Arame Top Sène (Directrice générale de l'Action sociale), Babakar Sène (Direc teur de l'hôpital de Kaffrine) de même que Lamine Diallo (ancien comptable de l'hôpital de Kaffrine).





D’après Les Echos, les fournisseurs ont aussi défilé devant les enquêteurs de la Division des investigations criminelles. Après avoir bouclé l'enquête, les limiers ont transmis les dossiers au procureur de la République.