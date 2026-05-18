Dialogue national sur les réformes électorales: le COSCE plaide pour des concertations inclusives et «sans tabou»

Le consortium des organisations de la société civile pour les élections (COSCE) s’est réuni, ce lundi 18 mai 2026, à Dakar, dans le cadre d’un atelier de contribution de la société civile pour les avant-projets de loi issus des dialogues nationaux. Le collectif plaide pour la mise en place de consultations nationales «véritablement inclusives, participatives et sans tabou», afin de permettre à toutes les composantes de la nation de prendre part au dialogue initié par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Le président du COSCE, Moundiaye Cissé, a expliqué que l’atelier vise à intégrer les préoccupations de la société civile et des Sénégalais dans les projets de loi avant leur présentation en Conseil des ministres. « C'est un atelier de contribution comme son nom l'indique pour que les textes qui vont être présentés en Conseil des ministres sous forme de projets de loi intègrent les préoccupations de la société civile et des Sénégalais de façon générale. Tel est le sens qu'il faut donner à cet atelier », a-t-il indiqué.



Il a également recommandé l’implication de toutes les forces vives du pays, y compris les anciens Premiers ministres, les autorités religieuses et coutumières, les femmes, les jeunes, les syndicats, les acteurs culturels, les médias, les travailleurs du secteur informel ainsi que les partis de la majorité et de l’opposition.



« Ça permet une interaction beaucoup plus directe entre les acteurs même les plus marginalisés avec le chef de l'État. Quand vous convoquez les anciens premiers ministres, même ne serait-ce que les cinq anciens premiers ministres, l'opposition y est aussi. Les anciens présidents de l'Assemblée nationale, tu as également l'opposition. Mais il ne faut pas que ce dialogue reste un dialogue entre acteurs politiques. On a estimé que ça doit être ouvert et touché même les groupes les plus vulnérables », a soutenu Moundiaye Cissé, souhaitant que « tous les sujets puissent être abordés sans tabou ».



Le responsable du COSCE a rappelé que la société civile a toujours privilégié le dialogue comme moyen de construction des consensus et des réformes durables, tout en saluant ce format retenu pour ces concertations qu’il juge moins coûteux et plus inclusif que les précédents dialogues politiques.



« Le format proposé, nous estimons que c'est un format avantageux parce que c'est un format moins onéreux. Les anciens dialogues nous coûtaient moins de 300 millions en termes de transport, en termes de restauration, en termes de frais d'hôtel. Ce dialogue-là va nous coûter presque zéro franc (...) et il permettra une interaction plus directe entre les citoyens et le chef de l’État. », a-t-il indiqué.



De son côté, la secrétaire générale du COSCE, Abibatou Samb, a estimé que cette rencontre constitue une opportunité importante pour permettre aux citoyens et aux organisations de la société civile de mieux comprendre les quatre avant-projets de textes électoraux publiés par l’exécutif.



Elle a salué « un pas démocratique » de la part des autorités, estimant que cette démarche offre la possibilité aux citoyens de faire remonter leurs observations et de contribuer à l’élaboration de lois conformes aux attentes démocratiques et au fonctionnement de la société sénégalaise. « En tout cas, on espère il y aura des voies conformes au mode de fonctionnement de notre société et surtout aux attentes sur le plan démocratique», a-t-elle déclaré.



Le collectif a également estimé que les discussions doivent également porter sur les préoccupations quotidiennes des Sénégalais, notamment la dette publique, la transparence des finances publiques, l’emploi des jeunes, le coût de la vie, l’accès à la santé, à l’éducation et à la justice sociale.