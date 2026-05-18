Détention d’images contraires aux bonnes mœurs : deux mois de prison ferme pour Abdoulaye Seck

El Hadji Pape Abdoulaye Seck, fils de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, a été condamné ce lundi à deux mois de prison ferme pour détention d’images contraires aux bonnes mœurs au préjudice de Dame Amar. Relaxé pour l'obtention d’avantages indus, le condamné devra également verser un million FCFA de dommages et intérêts, selon les informations de nos confrères de Seneweb.



Cette condamnation fait suite à une affaire datant d'août 2025, impliquant des accusations de chantage à la vidéo intime et de retrait frauduleux de fonds. Malgré ses dénégations, le tribunal a retenu des messages menaçants envoyés par le prévenu à la partie civile.



Au cours des débats, les avocats de la partie civile réclamaient 12 millions FCFA de dommages et intérêts. Ils en ont finalement obtenu la somme d’un million FCFA.

