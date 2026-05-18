Coupe du Monde 2026 : la RD Congo dévoile sa liste, avec Wan-Bissaka et Bakambu en fers de lance

La Fédération congolaise de football association (FECOFA) a publié, ce lundi 18 mai, la liste des 26 Léopards retenus pour disputer la Coupe du monde de football 2026. La RD Congo, qui figure dans le Groupe K, affrontera le Portugal, l’Ouzbékistan et la Colombie lors de la phase de groupes.

Le sélectionneur a misé sur un mélange d’expérience et de joueurs évoluant dans les grands championnats européens. En défense, la présence d’Aaron Wan-Bissaka, Gédéon Kalulu et Chancel Mbemba structure un secteur qui s’annonce comme l’un des points forts de l’équipe. Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Rocky Bushiri, Joris Kayembe, Simon Banza et Dylan Batubinsika complètent la ligne défensive.



Au milieu, la sélection s’appuie sur Nathanaël Mbuku, Edo Kayembe, Charles Pickel, Ngal’ayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Benik Afobe Cipenga, Théo Bongonda et Gaël Kakuta. L’animation offensive sera confiée à Meschack Elia, Fiston Mayele, Cédric Bakambu et Yoane Wissa, des attaquants habitués aux joutes internationales et aux compétitions européennes.

Dans les buts, Timothy Fayulu, Lionel Mpasi et Dimitry Bertaud Epoloko assureront la garde des cages congolaises.



Un groupe relevé pour les Léopards



Versée dans le Groupe K, la RD Congo hérite d’un tirage exigeant. Les hommes de Kinshasa ouvriront leur campagne face au Portugal, avant de défier l’Ouzbékistan puis la Colombie. L’objectif sera de franchir le cap des poules et d’égaler, voire dépasser, la performance historique du pays lors de sa seule participation à cette compétition, en 1974.





La FECOFA a accompagné son annonce du slogan « Tous derrière les Léopards ! », appelant les supporters congolais à se mobiliser derrière leur sélection pour cette première Coupe du Monde à 48 équipes, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.



Liste complète des 26 Léopards :



Gardiens : T. Fayulu, L. Mpasi, M. Epoloko



Défenseurs : A. Wan-Bissaka, G. Kalulu, J. Kayembe, A. Masuaku, S. Kapuadi, R. Bushiri, A. Tuanzebe, C. Mbemba, D. Batubinsika



Milieux de terrain : N. Sadiki, S. Moutoussamy, E. Kayembe, N. Mukau, C. Pickel, N. Mbuku, B. Cipenga, T. Bongonda, G. Kakuta



Attaquants : M. Elia, F. Mayele, C. Bakambu, S. Banza, Y. Wissa