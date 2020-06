Fonds d’aide pour les acteurs du Transport: les chiffres du ministre Oumar Youm ne concordent pas

Le ministre Oumar Youm et ses services, ont-ils eu un problème avec leur calculette avant de faire la répartition de l'enveloppe allouée aux acteurs du Transport ce jeudi ? « La mesure principale qui a été prise par le Gouvernement pour accompagner la levée de l'interdiction des transports interurbains est d'allouer une aide financière directe aux acteurs ».



« Le Fonds Force Covid-19 avait décidé d'accorder un montant global de 2 milliards 750 millions Fcfa. Mais aujourd'hui, le Président (...) a mis 3 milliards supplémentaires. Ce qui fait que le montant alloué aux acteurs du secteur tourne autour de 8 milliards 250 millions Fcfa". Première incohérence. Si on augmente les 3 milliards de la "générosité" du Président Macky au 2,750 millions initialement prévus, on obtient normalement une enveloppe de 5,750 milliards et non de 8,250 milliards Fcfa.

Le ministre des Transports terrestres devra expliquer à l'opinion la provenance des 2,5 milliards qui arrondissent le montant des deux enveloppes.



Venons-en à la répartition. Selon le ministre Oumar Youm: "1,8 milliard sera pour AFTU; 2,3 milliards pour Dakar Dem Dikk; 2 milliards 450 millions; pour les taxis 450 millions; pour les gares routières 600 millions; pour les Ndiaga Ndiaye et Cars rapides, 300 millions;

Pour les Auto-écoles 150 millions ; pour les Motos, vélo-taxis, Jakarta 450 millions, 150 millions de Fcfa pour le matériel sanitaire pour un démarrage effectif des activités du transport ». Le tout tourne nettement à 8,650 milliards. Soit une hausse de 400 millions sur le montant déclaré par le ministre Youm.