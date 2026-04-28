Litige foncier: la mairie de Sébikhotane déboutée et condamnée à payer 50 millions de Fcfa aux héritiers de Nébour Soumbane

La commune de Sébikhotane a été déboutée par le Tribunal de Grande Instance de Dakar dans un litige foncier l'opposant aux héritiers de feu Nébour Soumbane. La mairie a été condamnée à verser 50 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts pour occupation illégale d'un terrain appartenant à la famille.



D’après le journal Libération, le tribunal a été saisi par les héritiers car la mairie occupait de manière illégale le site. Dans son délibéré, le tribunal a ordonné l'expulsion de la commune de Sébikhotane du titre foncier n°326/R ainsi que de tous les occupants s’y trouvant de son chef. Selon toujours le journal, le tribunal a jugé que cette occupation se faisait sans droit ni titre.









