Litige foncier: la mairie de Sébikhotane déboutée et condamnée à payer 50 millions de Fcfa aux héritiers de Nébour Soumbane

La commune de Sébikhotane a été déboutée par le Tribunal de Grande Instance de Dakar dans un litige foncier l'opposant aux héritiers de feu Nébour Soumbane. La mairie a été condamnée à verser 50 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts pour occupation illégale d'un terrain appartenant à la famille.
D’après le journal Libération, le tribunal a été saisi par les héritiers car la mairie occupait de manière illégale le site. Dans son délibéré, le tribunal a ordonné l'expulsion de la commune de Sébikhotane du titre foncier n°326/R ainsi que de tous les occupants s’y trouvant de son chef. Selon toujours le journal, le tribunal a jugé que cette occupation se faisait sans droit ni titre.
D’après le journal Libération, le tribunal a été saisi par les héritiers car la mairie occupait de manière illégale le site. Dans son délibéré, le tribunal a ordonné l'expulsion de la commune de Sébikhotane du titre foncier n°326/R ainsi que de tous les occupants s’y trouvant de son chef. Selon toujours le journal, le tribunal a jugé que cette occupation se faisait sans droit ni titre.
Autres articles
-
Kaolack : deux élèves âgés de 16 ans au cœur d’une affaire de mœurs, une information judiciaire ouverte
-
Dakar : Abdoulaye Seck, fils d’Idrissa Seck, placé en garde à vue suite à une plainte de Dame Amar
-
Accident de la circulation à Médina Touat : quatre blessés graves dans un choc entre un camion de pèlerins et un tricycle
-
Fistule obstétricale : vers une prise en charge gratuite et une réinsertion durable des femmes au Sénégal
-
Lutte contre la fistule obstétricale : Le CCDG et la coopération espagnole scellent un partenariat historique