Mali: l'Alliance des États du Sahel réagit a minima aux attaques des jihadistes et rebelles touaregs

Après les attaques coordonnées, les 25 et 26 avril, entre les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim) et du Front de libération de l'Azawad (FLA), le chef de la junte malienne, le général Assimi Goïta, est jusqu'à présent resté silencieux. Les deux autres pays de l'Alliance des États du Sahel (AES), le Niger et le Burkina Faso, alliés de Bamako, ont réagi dans un communiqué mais ne sont pas intervenus.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">