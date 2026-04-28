Réformes électorales : le FDR boycotte la rencontre du 30 avril et rejette les avant-projets de lois

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a annoncé qu’il ne prendra pas part à la rencontre du 30 avril 2026 convoquée par le ministre de l’Intérieur, selon un communiqué.



Le FDR indique avoir pris connaissance des avant-projets de lois rendus publics ce jour par les services de la présidence de la République. D’après le Front de l’opposition, ces avant-projets sont présentés comme le résultat des travaux d’un « comité de relecture » des conclusions du Dialogue national de mai 2025.



Il rappelle que les partis d’opposition ayant participé au Dialogue national avaient dénoncé en son temps leur exclusion dudit comité et décliné toute responsabilité quant à ses conclusions et ceux qui n’avaient pas participé au Dialogue avaient rejeté dès le départ les résultats.



Selon le Front de l’opposition, ce « comité de relecture » a travaillé sous » l’autorité directe du président de PASTEF, Premier ministre », avec la « participation de plusieurs responsables de ce parti », notamment le « président de son groupe parlementaire, et à l’exclusion totale de tout représentant des partis ou députés de l’opposition ».



Une situation que le FDR considère comme une « entorse grave », qui ôte toute « légitimité à ces textes qui n’engagent nullement les partis de l’opposition ».



L’opposition critique également la procédure engagée pour la « révision des articles L29 et L30 du Code électoral taillée sur mesure à la tête d’Ousmane Sonko, condamné et contumax dans deux affaires judiciaires ».



Dans ces conditions, le FDR estime que la rencontre avec les partis politiques envisagée par le ministre de l’Intérieur pour le 30 avril ne présente aucun intérêt, sinon celui « d’amuser la galerie ».



Il déclare avec fermeté son rejet de ces « pratiques autoritaires et unilatérales », décide de ne pas participer à la rencontre du 30 avril et rejette toute décision unilatérale de la majorité mécanique Pastef de l’Assemblée nationale à la plénière du 28 avril.





