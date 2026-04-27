Assemblée nationale : Les députés convoqués en plénière pour réviser le Code électoral ce mardi

L'Assemblée nationale du Sénégal se réunit en séance plénière ce mardi 28 avril 2026 à partir de 10 h 00. Selon un communiqué officiel de l'institution, l'ordre du jour principal porte sur l'examen de la proposition de loi n°11/2026. Ce texte vise à modifier la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, déjà amendée à plusieurs reprises.







Cette séance revêt un caractère stratégique dans un contexte marqué par les récentes annonces de réformes institutionnelles portées par l'exécutif. La modification du Code électoral est l'un des chantiers prioritaires pour la transparence et l'organisation des prochains scrutins, notamment en ce qui concerne les conditions d'éligibilité et l'administration des élections.







À la suite de cet examen législatif, une seconde séance plénière sera immédiatement organisée. Elle sera consacrée à la ratification de la liste des membres du Comité d’Évaluation des Politiques publiques. Cette instance joue un rôle pivot dans le contrôle de l'action gouvernementale, permettant aux parlementaires de mesurer l'impact réel des programmes publics sur les populations.







Ces délibérations interviennent alors que les acteurs politiques et la société civile, notamment à travers le mémorandum du COSCE publié ce lundi, appellent à une plus grande inclusion dans le processus de réforme législative. La journée de mardi s'annonce donc décisive pour l'avenir du cadre électoral sénégalais et le renforcement des mécanismes de redevabilité de l'État.

