Fonds de riposte contre le coronavirus : Cissé Lô appelle les fonctionnaires à renoncer à 20% de leurs salaires

Le fonds de riposte et de solidarité contre le coronavirus ne doit pas seulement être alimenté par les ministres après la demande du président de la République, Macky Sall, de cotiser à hauteur d’un million de F Cfa. Selon le député, Moustapha Cissé Lô est d’avis que tous les fonctionnaires qui ont un salaire de plus de 300 000 F Cfa doivent participer à l’effort de guerre.



« Les ministres, hauts fonctionnaires, députés, membres du Hcct ( Haut conseil des collectivités territoriaux), membre du Cese ( Conseil économique, social et environnemental), présidents départementaux, maires, directeurs généraux, Pca ( Président conseil d’administration) et tous les agents ayant un salaire de plus de trois cent mille francs (300 000) , doivent renoncer à 20% de leurs salaires pour les trois mois à venir, à partir e la fin du mois d’avril », peut-on lire dans un communiqué rendu public.



Mieux, Moustapha Cissé Lô, demande au chef de l’Etat de réduire de 25% et 20%, respectivement, sur les fonds politiques de toutes les Institutions de la République et sur certains agents de l’Etat.