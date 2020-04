Force Covid-19 : L'Ordre des avocats dégaine 50 millions Fcfa

Le Barreau du Sénégal poursuit sa politique de soutien aux initiatives prises par l’Etat du Sénégal dans la lutte contre les effets du Coronavirus. Après avoir mis à la disposition des Cours d’appel du Sénégal, des tribunaux de leur ressort et de l’administration pénitentiaire, un important lot de gels, de masques et de divers autres produits sanitaires, le Barreau a décidé d’apporter sa contribution financière au « Fonds Force-Covid 19 ».



C’est ainsi qu’en réponse à l’appel de Monsieur le président de la République, un chèque d’un montant de 50 000 000 Fcfa représentant la contribution du Barreau et des avocats à l’élan de solidarité, a été émis à l’ordre du « Fonds Force-Covid 19 ».



Le chèque a été remis ce vendredi au Garde des Sceaux, ministre de la Justice Me Malick Sall par le bâtonnier de l’ordre des Avocats, Me Papa Laïty Ndiaye.



Le Ministre de la Justice a salué le geste des avocats. « Je suis très sensible à la contribution des avocats. Nous sommes ensemble. Nous travaillons tous pour que la justice fonctionne normalement dans l’intérêt de tous », s'est-il réjoui sur sa page facebook.