Forces armées, intérieur et justice : ces ministères régaliens confiés à des hommes du sérail

Pour son premier gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko a étendu ses tentacules un peu plus loin. Son parti le Pastef compte treize (13) membres dans cet attelage gouvernemental, Biram Souleye Diop, Madame Yacine Fall, El Malick Ndiaye, Olivier Boucal pour ne citer que ceux-là.





Dans sa volonté d’ouverture, le Premier ministre a confié trois ministères régaliens à des personnalités non membres de sa formation politique. L’ancien chef d’état-major général des Armées, le général Birame Diop prend les rênes du ministère des forces armées, Jean-Baptiste Tine, ancien haut commandant de la gendarmerie nationale est nommé à la tête du ministère de l’intérieur, enfin le procureur Ousmane Diagne est porté à la tête du ministère de la justice.





Au regard des nominations, deux ministères régaliens sont confiés à des membres du Pastef. La vice-présidente du Pastef, chargée des relations internationales, Yacine Fall est nommée à la tête du ministère des affaires étrangères et un des membres fondateurs du parti Pastef les patriotes, et directeur de campagne de Bassirou Diomaye Faye; Birame Soulèye Diop occupe le ministère de l’Énergie, du pétrole et des mines.





Toujours dans sa volonté de s’ouvrir, le gouvernement Sonko est parti puisé dans la coalition des candidats spoliés. Là encore, ils ont fait main basse sur Sérigne Guèye Diop, maire de Sandiara et candidat recalé. Il occupe le ministère de l’industrie et du commerce.