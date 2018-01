Forêt de Boffa : Les médias étrangers, seule presse autorisée à s'approcher des lieux du crime

L'armée sénégalaise poursuit ses opérations d'envergure dans la zone 5 de Ziguinchor pour mettre la main sur le groupe d'individus armés qui a froidement exécuté 13 jeunes sénégalais dans la forêt de Boffa Bayotte. Les populations de la zone sont encore sous le choc des déflagrations et tirs d'obus des forces armées. Pendant ce temps les médias nationaux et internationaux ne veulent rien rater des opérations en cours. Ils ont investi cette partie de région sud de la Casamance pour collecter des informations sur les lieux du crime et tous les enjeux concentrés autour.

Mais selon le correspondant de la Rfm, seule la presse étrangère est habilitée à s'approcher de la forêt de Boffa. Quant aux journalistes sénégalais, l'accès aux alentours des lieux du crime est leur a été interdit par les forces de sécurité.

Les correspondants de l'AFP (Agence France Presse) et de la Rfi ont fait des reportages sur l'exploitation clandestine de la forêt et le trafic du bois dans la zone du massacre.