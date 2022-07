Fortes pluies : Le fleuve déborde entre Bakel et Matam

La tendance des eaux du fleuve Sénégal est à la montée de 20 cm et de 52 cm, vendredi dernier, à Bakel et Matam, a révélé la Direction régionale de l’hydraulique de Saint-Louis (Nord Sénégal). « À Bakel, le plan d’eau était à la côte de 4m,94 le 21 juillet 2022 à 8 h et le vendredi 22 juillet, à 8 heures, la côte est à 5m,14 contre 2m,47 en 2021 à 8 heures. La tendance est à la montée de 20 cm », lit-on dans le bulletin hydrologique, soulignant que la cote d’alerte à la station de Bakel est de 10 mètres.



A Matam, la Direction régionale de l’hydraulique a indiqué que le plan d’eau était à la côte de 3m,32 le 21 juillet 2022 à 8 h et le vendredi 22 juillet, à 8 heures, la côte est à 3m,84 contre 2,01 m en 2021 à 8 heures. La tendance est à la montée de 52 cm, alors que sa cote d’alerte est de 8 mètres.



Cependant, la tendance est à la baisse de 2 cm à Podor dont la cote d’alerte est de 5 mètres. Le plan d’eau était à la côte de 2m,96 le 21 juillet 2022 à 8 h et lendemain, à 8 heures, la côte est à 2m,94 contre 2m,82 en 2021 à 8 heures. A Richard-Toll, la tendance demeure stationnaire, avec une cote de 2 m,66 depuis jeudi.



Au barrage de Diama, le niveau est en train d’être abaissé pour préparer le passage de la crue, sans grande conséquence sur Saint-Louis. Cet abaissement permettra de moduler les eaux vers Saint-Louis et l’embouchure, sa proximité favorise l’évacuation rapide des eaux, a informé « Le Quotidien ».



À Saint-Louis, le niveau du fleuve Sénégal est à la côte d’1m,06 à l’échelle le 22 juillet 2022 à 8h contre 0m,57 en 2021 à 8h. Pour les affluents, à Kidira, le niveau de la Falémé est à la baisse de 15 cm. Le plan d’eau était à la côte de 2m,35 le 21 juillet 2022 à 8 h et le vendredi 22 juillet, à 8 heures, la côte est à 2m,20 contre 0m,97 en 2021 à 8 heures.