Forum Chine-Afrique : un don de 27 milliards de FCFA et plusieurs accords entre la Chine et le Sénégal

La participation du Sénégal au forum Chine- Afrique a été plus que bénéfique. D'après le Président Xi Jinping, son pays a décidé d'allouer une enveloppe de 27 milliards de FCFA au Sénégal. Cette décision fait suite d’un tête-à-tête entre les deux chefs d'Etat lors de la visite du Président Bassirou Diomaye Faye en République populaire de Chine.



Excepté ce don, le Sénégal et la Chine ont signé 10 accords de partenariats dans divers domaines. Il s'agit principalement de la coopération dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication, la création du Groupe de travail sur l'investissement, la coopération économique ainsi que la promotion des investissements durables et le renforcement des capacités en ressources humaines.



Le secteur agricole n'a pas aussi été en reste. Pour ce volet, la Chine a décidé d'accompagner le Sénégal dans la modernisation de son agriculture. « La Chine continuera d'envoyer des experts en technologie agricole pour soutenir le Sénégal dans la construction de parcs industriels et va élargir la coopération dans des domaines émergents, tels que les nouvelles énergies. Nous allons aussi aider le Sénégal dans son processus d'industrialisation et de modernisation de l'agriculture », a affirmé, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping.



Le Président Bassirou Diomaye Faye s'est réjoui du dynamisme du partenariat avec la Chine relevant la coopération solide dans les domaines du commerce, de l'agriculture et de la santé depuis 2016, rapporte le site spécialisé en finance Sikafinance.