Forum de coopération sino-africaine: Pékin veut approfondir ses liens avec l'Afrique

Ce matin, c’est avec William Ruto, le président kényan, que Xi Jinping s’est longuement entretenu. Les deux chefs d'État ont mis l’accent sur trois domaines clés : la sauvegarde de la souveraineté nationale et en explorant de manière indépendante des voies de développement adaptées à leurs propres conditions nationales.



Aligner les projets

Deuxièmement, défendre l'intégrité et l'innovation en alignant l'initiative des « nouvelles routes de la soie » de la Chine sur la « Vision 2030 » du Kenya, en créant un centre interconnecté et un corridor de développement industriel en Afrique de l'Est et en renforçant la coopération dans les domaines de l'économie numérique, des nouvelles énergies, du commerce, de la lutte contre la pauvreté et de l'agriculture.



Et enfin, ils ont souligné vouloir améliorer la coordination sur les questions internationales et régionales, en sauvegardant conjointement les intérêts communs du « Sud global » et en promouvant la paix et la stabilité régionales.



Hier, lundi 2 septembre, Xi Jinping avait déjà bien lancé sa semaine en rencontrant une série d'homologues : c’est l’entretien avec Cyril Ramaphosa qui a marqué la journée. Le président sud-africain a tenu à évoquer la nécessité de remédier au déséquilibre commercial entre les deux pays et a appelé à des investissements plus durables qui créeraient des emplois et soutiendraient la reprise économique du pays.



La Chine, principal bailleur de fond de l'Afrique

Le président chinois s’est également entretenu avec le président de transition malien afin de parler de coopération sur l'agriculture, l'énergie et les mines, ainsi que la sécurité. Assimi Goïta espère davantage consolider son amitié avec Pékin, et n’a pas hésité à souligner qu’il n'y avait qu'une seule Chine dans le monde et que son pays adhérait fermement à ce principe.



Ce neuvième forum sur la coopération sino-africaine va aussi aborder le rôle de la Chine en tant que principal bailleur de fonds de l'Afrique, où de nombreux pays sont aux prises avec un endettement croissant.