France: Bordeaux rétrogradé à titre conservatoire

Gérard Lopez se retrouve en première ligne, et ce n'est pas nécessairement pour lui déplaire. Après avoir beaucoup insisté pour que l'on fasse bien le distinguo entre la présentation de son projet de reprise et l'audition du club devant la DNCG, ce vendredi matin, l'ancien propriétaire du LOSC va avoir l'occasion de faire honneur à son statut de « sauveur » puisque c'est ainsi qu'il est considéré par les supporters des Girondins : il aura l'avenir du club entre ses mains, le 12 juillet prochain, lors son audition devant la commission d'appel de la DNCG.



Comme redouté, une rétrogradation a été prononcée ce vendredi par le gendarme financier du football français en raison du désengagement de King Street. L'actionnaire du club n'a pas respecté son engagement d'injecter 28M€ pour remettre les capitaux à zéro avant le 30 juin. « C'est vrai qu'on reprend un club qui est dans un état un peu compliqué », a souligné Lopez en quittant le siège de la Fédération française.



Pendant que la direction actuelle - le PDG Frédéric Longuépée et son DG adjoint Thomas Jacquemier - présentait le budget du club en tenant compte du "term-sheet" (document synthétisant les termes du contrat) signé le 22 juin, l'ancien propriétaire du LOSC, lui, a exposé les grandes lignes de son projet. Il a notamment évoqué la structure capitalistique qui doit lui permettre de racheter le club et qui se décompose ainsi : 7,5M€ de capitaux propres, entre 2,5 et 5M€ du club scapulaire qui regroupe 150 entrepreneurs locaux, 20M€ de dettes apportées par King Street et Fortress et 10M€ du fonds de solidarité de l'État pour l'aide aux coûts fixes.



Il bénéficiera, en outre, de l'aide de la Métropole concernant le loyer du Matmut-Atlantique et de moratoires sur les charges sociales pour faire diminuer son besoin de financement. « C'était plus une réunion stratégique qui précède une réunion qui sera plus technique et détaillée, a-t-il précisé. On était surtout là pour écouter ce que la DNCG avait à nous dire sur ce qu'on devra présenter le 12 juillet ».



Au cours de son audition, le gendarme financier lui a notamment répété qu'il faudrait qu'à cette date, un montant équivalent aux pertes de la saison à venir soit mis sur un compte sous séquestre : dans ses prévisions, la banque d'affaires Rothschild avait évoqué une somme de 28M€ à laquelle s'ajoutent 23M€ correspondant aux ventes de joueurs prévues dans les comptes.



Pas de quoi effrayer Lopez qui, dans son budget, table pourtant sur un volume de mouvements beaucoup plus important que celui envisagé par la direction en place, que ce soit au rayon des départs et des arrivées. À sa charge d'apporter les garanties nécessaires pour que les Girondins retrouvent leur place en Ligue 1. Même si l'ancien patron de Lotus s'est montré prévoyant en incluant dans le "term-sheet" une clause suspensive en cas de descente en L2, il serait ballot d'avoir fait tout ça pour ne pas aller au bout du processus de rachat.