France: Doro Gaye arrêté par Interpol grâce aux achats de luxe de son épouse, sa procédure d'extradition lancée

Doro Gaye a été appréhendé lundi, en France devant le Fouquet’s des Champs-Élysées, vers 19 heures. La police française a pu localiser l'homme d'affaires en remontant une carte bancaire utilisée par sa première épouse, Clara Gaye. Cette dernière a effectué plusieurs achats dans des boutiques de luxe à l’aide de la carte de son mari, ce qui a permis aux autorités de suivre ses déplacements. Ce dispositif de surveillance minutieuse a ainsi conduit à l’arrestation du "fugitif", recherché après sa fuite du Sénégal.



Présenté devant le parquet général de Nanterre, Doro Gaye a été placé sous contrôle judiciaire et interdit de quitter le territoire français. Lors de son audience, il était défendu par Me Seydou Diagne, qui a assuré sa représentation devant le juge, nous apprend Libération.



Libéré provisoirement dans le cadre de l'instruction au Sénégal, Doro Gaye avait profité de cette liberté pour organiser sa fuite. Il serait d’abord passé par la Guinée avant de trouver refuge en France, espérant échapper à toute incarcération et éviter de nouvelles poursuites. Cependant, grâce à une coopération renforcée entre les autorités sénégalaises, françaises et Interpol, sa cavale a pris fin.



L'extradition en cours



Néanmoins, cette liberté sous contrôle judiciaire n'est que provisoire. Selon des sources proches du dossier, la procédure d’extradition se poursuit, et Doro Gaye reste dans l'incertitude. « Tant que l’extradition n’est pas conclue, il n’est pas tiré d’affaire », souligne une source qui s'est confiée au journal L'Observateur. La procédure pourrait durer plusieurs semaines, voire des mois, plongeant Doro Gaye dans une situation précaire.



Rappelons que les accusations contre Doro Gaye portent sur des transactions financières suspectes liées à la vente de terrains. Les enquêteurs sénégalais affirment que ces transactions ont impliqué de lourdes sommes, versées sur des comptes bancaires et redistribuées à divers acteurs. Zakiloulahi Sow, une des victimes présumées, réclame une indemnisation pour un préjudice estimé à 1,2 milliard de FCFA.



L'instruction, menée par le juge du 3e cabinet à Dakar, tente de démêler un réseau complexe d’intermédiaires et de bénéficiaires. Les autorités judiciaires sénégalaises espèrent que l’arrestation de Doro Gaye accélérera la procédure et permettra de faire la lumière sur les responsabilités dans cette affaire.