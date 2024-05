France : Ousmane Sonko honoré du prix Miriam Makeba

Ce samedi 18 mai 2024, le Premier ministre Ousmane Sonko a été honoré du prix Miriam Makeba par l’association des journalistes africains en France. La délégation, composée de Biram Souleye Diop, ministre de l’Energie et du Pétrole, de Abass Fall, coordonnateur de Pastef Dakar, et de Sadikh Top, membre du secrétariat à la communication de Pastef, sont venu représenté le leader du parti Pastef-Les Patriotes.



« Le choix porté sur Ousmane Sonko s’explique par son engagement, son combat pour la démocratie et de discours souverainiste mais surtout pour sa lutte acharnée contre le régime de Macky Sall et qui lui a valu son séjour en prison. Aujourd’hui, Ousmane Sonko inspire les jeunes africains à prendre leur destin en main et à travailler pour le développement de l’Afrique », a écrit sur une note le président de l’association.



Revenant sur le Projet de Pastef, dans son discours, Biram Souleye Diop a indiqué « l’importance et les enjeux de celui-ci pour un Sénégal plus souverain avec des institutions fortes et souveraines ».