Francophonie: au Nigeria, l'apprentissage du français a la cote

Nwando Ivenso s'oblige à apprendre le français via une application sur son téléphone. Sur une base de dix minutes par jour, Nwando espère à terme pouvoir suivre des films et lire en français. « Je dois dire comment on salue, explique la jeune femme. Maintenant l'application me demande de prononcer les mots correctement ».



Maîtriser langue française, c'est le rêve d’Anthonia Nayaba. Après sa licence de diplomatie obtenue en 2016, elle a tenté de renforcer ses bases en français, avant d'abandonner. « Prendre des cours de langue au Nigeria, à Lagos, coûte assez cher. Sur les conseils d'une amie, j'ai téléchargé une application sur mon téléphone pour apprendre le français, raconte-t-elle. Franchement une application mobile c'est peut-être utile pour apprendre les mots et l'orthographe, mais cela ne m'a pas vraiment appris à parler ».



« Vous ne pouvez pas apprendre une langue si vous ne la parlez jamais »



Des Nigérians souhaitant devenir francophones, Patricia Kayembe en croise beaucoup à Lagos. Depuis près de douze ans, cette Congolaise enseigne le français, et pour elle, les applications sont loin d'être une solution.



« Vous ne pouvez pas apprendre une langue et stocker le vocabulaire, tout dans votre tête si vous ne la parlez jamais. A quoi ça sert ? Vous apprenez à saluer. Ne saluez pas votre ordinateur, saluez une personne qui parle le français. “Bonjour !” et la personne vous répond. La personne a compris ce que j'ai dit. Je ne suis pas contre les applications mais je ne conseillerais pas aux gens de s'en servir », conclut-elle.