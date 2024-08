Fraude fiscale et détournement de derners publics: le DG de Premier Bet arrêté à l'AIBD alors qu'il tentait de fuir le pays

A la suite d'un contrôle, le Fisc s'est rendu compte que Premier Bet détournait systématiquement la Tva encaissée depuis octobre 2021. Face à la gravité des faits et devant le jeu de cache cache des dirigeants de Premier Bet, la Direction générale des impôts et domaines (Digid) a porté plainte avant que que l'enquête ne soit confiée la Division des investigations criminelles (Dic).



Il se trouve que Joris Dutel, le directeur général de Premier Bet, a tenté de quitter le pays quand il a été informé de cette procédure, nous apprend Libération dans son édition de ce jour.



La Dic, qui avait pris le soin d'émettre contre lui une opposition, l'a cueilli à l'Aibd. Face aux enquêteurs, Joris Dutel a reconnu les faits en cause.



Cependant, il a expliqué qu'il avait un contrat avec la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) à qui ii versait 3% de ses bénéfices. Il a ajouté qu'il pensait que la Lonase avait une exonération. Pour le moment, le préjudice est estimé à 12 milliards de Fcfa. Joris Dutel devrait être déféré dans les prochaines heures.

Il y a de cela quelques semaines, le directeur général de Premier Bet, la société de pari en ligne, annonçait la cessation de ses activités au Sénégal, provoquant un séisme chez ses nombreux employés. Sans entrer dans les détails, Premier Bet évoquait des «problèmes avec le Fisc ».En vérité, Premier Bet, qui est présente dans plusieurs pays d'Afrique, est au cœur d'un vaste scandale de fraude fiscale et de détournement de deniers publics.