Gabon: à Libreville, c’est la chasse aux cadeaux de Noël

Ambiance féerique au rond-point du PK 12 dans la périphérie de Libreville. Lorenza, 7 ans, a fait le tour des boutiques avec sa maman : « Le père Noël m’a donné la poupée et la tablette. » Brian est accompagné de sa maman et de ses nombreux frères et sœurs. Il veut un vélo, mais le budget de la famille ne le permet pas : « Moi, j’ai eu la voiture, je voulais le vélo mais maman a refusé... » « Il y a huit garçons, on n’a pas l’argent, confirme la maman. Pour des voitures télécommandées, il faut avoir à partir de 10 000. Moi, j’ai pris les voitures les moins chères. »



Les effets du Covid

Dans cette boutique appartenant à des Chinois, Charlie a remarqué les jouets préférés des parents et leurs enfants : « Beaucoup de parents achètent des voitures télécommandées et des vélos. Et pour les filles, c’est des poupées. »



Pour la seconde année consécutive, la célébration de noël est marquée par les effets néfastes du Covid-19 : « C’est dur ! L’enfant voulait la poupée à 3 000 francs, mais comme je suis commerçante, avec le corona, on n’arrive plus à travailler. Donc, on est obligé de rester comme ça, les enfants aussi prennent un coup. »



Beaucoup de parents ont perdu leurs emplois. Leurs enfants n’auront pas de cadeaux.